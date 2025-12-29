La ricetta di Confcommercio per il futuro urbanistico e il rilancio del commercio presentata all' assessora Ridolfi
Lunedì mattina, in municipio a Rimini, si è tenuto un incontro tra Giammaria Zanzini di Confcommercio e l’assessora Valentina Ridolfi. Al centro della discussione, la proposta di Confcommercio per un futuro urbanistico sostenibile e il rilancio del commercio locale, con un focus sulle strategie di pianificazione e sui progetti legati al PNRR. Un momento di confronto volto a definire linee guida condivise per lo sviluppo della città e il rafforzamento del tessuto commerciale.
Si è svolto lunedì mattina in municipio l’incontro tra il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini e Valentina Ridolfi, assessora del Comune di Rimini con deleghe a Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, Politiche Europee, Demanio e PNRR. Al. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: La ricetta di Confcommercio per il futuro urbanistico e il rilancio del commercio nelle aree turistiche presentata all'assessore Ridolfi
Leggi anche: Il futuro del commercio al centro dell'incontro di Confcommercio con la sindaca di Riccione
Una ricetta per il futuro. Corso gratuito per cuochi - Ultimi giorni per iscriversi al corso di formazione “Cook & Sales”, organizzato da Forma. lanazione.it
La ricetta di Confcommercio per risollevare l’economia di Ventimiglia - Ventimiglia – «Per risollevare il commercio e più in generale l’economia cittadina, Ventimiglia deve tornare ad essere bella ed accogliente. ilsecoloxix.it
Ascoli celebra 80 anni di Confcommercio, città e impresa al centro del futuro urbano - Confcommercio Picena ha celebrato l'80/o anniversario della fondazione con il convegno "La Città che cambia. msn.com
La dura reazione di Fipe Confcommercio #Gela #Attualita - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.