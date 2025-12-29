La ricetta di Confcommercio per il futuro urbanistico e il rilancio del commercio presentata all' assessora Ridolfi

Lunedì mattina, in municipio a Rimini, si è tenuto un incontro tra Giammaria Zanzini di Confcommercio e l’assessora Valentina Ridolfi. Al centro della discussione, la proposta di Confcommercio per un futuro urbanistico sostenibile e il rilancio del commercio locale, con un focus sulle strategie di pianificazione e sui progetti legati al PNRR. Un momento di confronto volto a definire linee guida condivise per lo sviluppo della città e il rafforzamento del tessuto commerciale.

