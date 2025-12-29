La ricetta di Confcommercio per il futuro urbanistico e il rilancio del commercio nelle aree turistiche presentata all' assessore Ridolfi

Lunedì mattina, in municipio a Rimini, si è svolto un incontro tra il presidente di Confcommercio Rimini, Giammaria Zanzini, e l’assessora Valentina Ridolfi. L’obiettivo è presentare una proposta di ricetta per il futuro urbanistico e il rilancio del commercio nelle aree turistiche della città, affrontando temi di pianificazione, sviluppo e valorizzazione del territorio in un’ottica di sostenibilità e crescita.

Si è svolto lunedì mattina in municipio l'incontro tra il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini e Valentina Ridolfi, assessora del Comune di Rimini con deleghe a Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, Politiche Europee, Demanio e PNRR.

