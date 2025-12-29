la residenza di putin sul lago valdai voluta da stalin e dove eltsin andava a pesca

La residenza di Vladimir Putin sul lago Valdai, in Russia, ha una storia legata a figure come Stalin e Eltsin, che vi trascorrevano momenti di relax e pesca. Situata in una zona di grande rilevanza storica, questa dimora rappresenta un luogo simbolico e privato del leader russo. Recentemente, è stata oggetto di attacchi da parte dei droni di Kiev, suscitando reazioni ufficiali e preoccupazioni sulla sicurezza.

Roma, 29 dicembre 2025 – I droni di Kiev hanno preso di mira una delle residenza di Vladimir Putin, quella sul lago Valdai in Russia, dove vivono anche i due suoi figli, Ivan Vladimirovich e Vladimir Vladimirovich, nati dalla relazione con l'ex ginnasta Alina Kabaeva, cosa che ha scatenato l’ira del Cremlino. La zona è circondata da diversi sistemi di sicurezza e anche stazioni di anti aerea, e nessun drone è arrivato a segno. La tenuta di 40 ettari quadrati, metà strada tra Mosca e San Pietroburgo, su una penisola tra i laghi Uzhin e Valdai, come altre residenze dello zar, è casa e ufficio, e comprende diversi edifici, governativi e non, poi diversi parchi giochi, un campo da golf e una pista di go-kart. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

