La residenza di Putin l’attacco di Kiev le minacce di Lavrov e la replica di Zelensky Cosa può succedere ora

Nell’attacco di Kiev alla residenza di Putin e nelle minacce di Lavrov, si intensifica la tensione tra Russia e Ucraina. Zelensky ha risposto alle provocazioni, lasciando aperta la possibilità di ulteriori azioni. La situazione rimane incerta, con rischi di escalation militare e diplomatiche. Analizzare gli sviluppi futuri richiede attenzione alle dichiarazioni ufficiali e agli eventi sul campo, in un contesto di crescente instabilità regionale.

Mosca, 29 dicembre 2025 - Le forze di Kiev hanno tentato un attacco con droni sulla residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod: lo afferma il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov sottolineando che Mosca ha già stabilito "i tempi e gli obiettivi per la rappresaglia". Il ministro dice che “il regime di Kiev” ha lanciato “un attacco terroristico utilizzando 91 droni a lungo raggio ”. Ma Zelensky nega e parla di “menzogne” sostenendo che Mosca cerca di minare i progressi nei colloqui di pace tra Ucraina e Stati Uniti e ha avvertito che la Russia sta preparando il terreno per colpire edifici governativi a Kiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La residenza di Putin, “l’attacco di Kiev”, le minacce di Lavrov e la replica di Zelensky. Cosa può succedere ora Leggi anche: Ucraina, massiccio attacco russo a Kiev. Zelensky: “Putin attacca prima di Natale, più pressione per la pace” Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, massiccio attacco russo a Kiev. Zelensky: “Putin attacca prima di Natale, più pressione per la pace”, news in diretta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La residenza di Putin, “l’attacco di Kiev”, le minacce di Lavrov e la replica di Zelensky. Cosa può succedere ora - Le forze di Kiev hanno tentato un attacco con droni sulla residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod: lo afferma il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov sot ... quotidiano.net

Mosca, 'droni di Kiev su una residenza di Putin, pronta rappresaglia' - Le forze di Kiev hanno tentato un attacco con droni sulla residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod. quotidiano.net

«Kiev ha tentato di attaccare la residenza di Putin» - Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha affermato che Kyiv ha tentato di colpire la residenza del presidente russo Vladimir Putin questa notte. corrieredellacalabria.it

Putin alza la posta, oltre al Donbas vuole la città di Zaporizhzhia. Poi sente Trump al telefono. Il suo ministro Lavrov accusa l'Ucraina di avere attaccato la residenza presidenziale. Zelensky smentisce, dice che con gli Usa manca ancora un accordo su garanzi - facebook.com facebook

Donald #Trump ha riferito di aver avuto una “telefonata buona e costruttiva” con il presidente russo Vladimir #Putin. Il messaggio è stato pubblicato su Truth poco prima dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr #Zelensky, in programma oggi in #Flori x.com

