Nell’attacco di Kiev alla residenza di Putin e nelle minacce di Lavrov, si intensifica la tensione tra Russia e Ucraina. Zelensky ha risposto alle provocazioni, lasciando aperta la possibilità di ulteriori azioni. La situazione rimane incerta, con rischi di escalation militare e diplomatiche. Analizzare gli sviluppi futuri richiede attenzione alle dichiarazioni ufficiali e agli eventi sul campo, in un contesto di crescente instabilità regionale.

Mosca, 29 dicembre 2025 - Le forze di Kiev hanno tentato un attacco con droni sulla residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod: lo afferma il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov sottolineando che Mosca ha già stabilito "i tempi e gli obiettivi per la rappresaglia". Il ministro dice che “il regime di Kiev” ha lanciato “un attacco terroristico utilizzando 91 droni a lungo raggio ”. Ma Zelensky nega e parla di “menzogne”  sostenendo che Mosca cerca di minare i progressi nei colloqui di pace tra Ucraina e Stati Uniti e ha avvertito che la Russia sta preparando il terreno per colpire edifici governativi a Kiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

