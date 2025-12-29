La Regione ringrazia Viterbo per essere la discarica del Lazio | 9 milioni di euro di fondi in 3 anni

La Regione Lazio ha annunciato un finanziamento di 9 milioni di euro in tre anni a favore di Viterbo, riconoscendo il ruolo dei due Comuni che, da soli, gestiscono il ciclo dei rifiuti nell’intera regione. Questa decisione evidenzia l’importanza di un approccio autonomo e sostenibile nella gestione dei rifiuti, contribuendo a migliorare la sostenibilità ambientale e a consolidare l’impegno locale nel settore.

