La Regione ringrazia Viterbo per essere la discarica del Lazio | 9 milioni di euro di fondi in 3 anni
La Regione Lazio ha annunciato un finanziamento di 9 milioni di euro in tre anni a favore di Viterbo, riconoscendo il ruolo dei due Comuni che, da soli, gestiscono il ciclo dei rifiuti nell’intera regione. Questa decisione evidenzia l’importanza di un approccio autonomo e sostenibile nella gestione dei rifiuti, contribuendo a migliorare la sostenibilità ambientale e a consolidare l’impegno locale nel settore.
Fondi in arrivo per Viterbo. La Pisana premia gli unici due Comuni che da soli chiudono il ciclo rifiuti dell'intera regione. Nella manovra di bilancio è stata approvata la possibilità di dare compensazioni economiche ai Comuni che ospitano o sono vicini a discariche (non di rifiuti inerti) e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
