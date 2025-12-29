La Regione investe 103 milioni per l' ospedale di Reggio e solo 70 per il Maggiore di Parma
La Regione ha stanziato 103 milioni di euro per l’ospedale di Reggio Emilia, rispetto ai 70 milioni destinati al Maggiore di Parma. L’investimento riguarda principalmente lo sviluppo di nuovi reparti e infrastrutture, evidenziando un impegno maggiore verso il nosocomio di Reggio Emilia. Questa differenza di fondi rappresenta una priorità nella pianificazione delle risorse pubbliche dedicate alla sanità regionale.
“Per investimenti pubblici nei nuovi reparti l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia supera nettamente l’Ospedale Maggiore di Parma: 103 milioni a 70. Parma rimane sempre sfavorita dalle scelte strategiche e finanziarie della Regione Emilia-Romagna.” Lo ha dichiarato il consigliere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Accoltellato per gelosia: 32enne in fin di vita all'Ospedale Maggiore di Parma
Leggi anche: La Regione Lazio investe sugli oratori: stanziati oltre 6 milioni di euro
La Regione investe 103 milioni per l'ospedale di Reggio e solo 70 per il Maggiore di Parma.
Liguria. Corte Conti: “Bilancio Regione ok, ma 103 milioni a passivo legati ad Arte e sanità” - Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha commentato i rilievi della Corte dei Conti affermando che “stiamo lavorando a 360 gradi su una ristrutturazione della sanità, sul costo, sui ... quotidianosanita.it
Sisma. Regione Marche investe altri 34 milioni per le strutture sanitarie danneggiate - Otto, in tutto, le opere in programma, con priorità per le strutture di Fabriano e Amandola. quotidianosanita.it
Dalla Regione 74 milioni per migliorare le strutture sanitarie - Con una dotazione complessiva di 74,765 milioni di euro, la Giunta regionale ha approvato il programma triennale 2025/27 di interventi per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico delle ... ansa.it
Innovazione e agricoltura: la Regione Siciliana investe sul futuro Scommettere su nuove tecniche di produzione, prodotti innovativi e modelli organizzativi moderni: è questo l’obiettivo del bando regionale “Intervento SRG01 – Sostegno Gruppi Operativi PEI - facebook.com facebook
Innovazione e agricoltura: la Regione Siciliana investe sul futuro #AgricolturaSiciliana #InnovazioneAgricola #PSRPAC #PEIAGRI #SviluppoRurale #RegioneSiciliana #FondiEuropei #AgricolturaDelFuturo x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.