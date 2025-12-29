La Regione al fianco delle pazienti oncologiche oltre 400 mila euro alle Ausl per l’acquisto di parrucche

La Regione sostiene le pazienti oncologiche con un finanziamento di oltre 400 mila euro alle Ausl per l’acquisto di parrucche. Un intervento volto a migliorare il comfort e il supporto durante il percorso di cura, riconoscendo l’importanza di un aspetto spesso sottovalutato ma fondamentale per il benessere psicologico delle donne affette da tumore.

Un gesto solo all'apparenza secondario, ma molto significativo per il benessere delle pazienti oncologiche. La Giunta ha, infatti, dato il via libera al contributo una tantum, fino a 400 euro, per l'acquisto di una parrucca alle donne che hanno perso i capelli a seguito di trattamenti.

