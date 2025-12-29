A Vezzano, i cittadini esprimono preoccupazione per la sicurezza sulla statale 63, in seguito all’ultimo incidente avvenuto alla semicurva all’ingresso della frazione provenendo da Reggio. La protesta nasce dalla percezione di una strada insicura, che richiede interventi per migliorare le condizioni e prevenire ulteriori incidenti. La questione evidenzia la necessità di un’attenzione concreta alle infrastrutture locali, a tutela di chi quotidianamente percorre questa arteria.

Cittadini preoccupati a Vezzano dopo l’ennesimo incidente a La Vecchia sulla statale 63 nella semicurva alla fine del rettilineo all’inizio della frazione vezzanese provenendo da Reggio. Nel pomeriggio di Natale un’auto in discesa verso Reggio è uscita dalla carreggiata impattando violentemente contro i muretti e le cancellate dei civici 15 e 13 in via Caduti della Bettola. I danni sono stati notevoli per le abitazioni e l’auto che fortunatamente non si è ribaltata come avvenuto in casi precedenti. Sono intervenuti i soccorsi del 118 per le persone all’interno del mezzo. Alcuni residenti della zona spiegano, in una lettera al nostro giornale, che l’incidente "É solo l’ultimo di una lunga serie, sempre con le stesse dinamiche e nello stesso punto della statale 63. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La protesta dei cittadini alla Vecchia: "Statale non sicura, bisogna intervenire"

