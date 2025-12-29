Durante la messa di Natale, la Principessa Charlotte ha indossato un cappotto che richiama con fedeltà lo stile di Kate Middleton, sottolineando l’evoluzione e la continuità dell’abbigliamento reale. Un dettaglio che riflette l’importanza dei valori di famiglia e di tradizione nel contesto delle apparizioni pubbliche della famiglia reale britannica.

Alla messa di Natale, la Principessa Charlotte ha catturato l’attenzione con un cappotto che richiama fedelmente quelli indossati da Kate Middleton, simbolo di continuità stilistica familiare. Charlotte ha indossato un cappotto in lana tono su tono beige e nocciola firmato Catherine Walker, caratterizzato da collo e polsini in velluto marrone e bottoni coordinati. Con un capospalla che richiama i look di mamma Kate nel 2006 e 2011, la Principessa conferma la continuità dello stile reale tra le generazioni. Portato con collant e ballerine, il cappotto di Charlotte ha espresso la grazia tipica dei look infantili reali, armonizzandosi con le palette neutre della famiglia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La Principessa Charlotte ha catturato l’attenzione con un cappotto che richiama fedelmente quelli indossati da Kate Middleton

Leggi anche: La principessa Catherine di Galles rende omaggio alla figlia, la principessa Charlotte, con gli orecchini di diamanti indossati il giorno del suo battesimo

Leggi anche: Kate Middleton, perché è più permissiva con Louis che con George e Charlotte

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Kate Middleton e la principessa Charlotte incantano al pianoforte: il magico duetto di Natale; Spifferi reali - L’annuncio di Carlo: “Sto battendo il tumore”; La foto della cartolina di Natale del principe William e Kate Middleton suscita polemiche per un dettaglio; Il legame toccante tra la principessa Kate e Charlotte.

La Principessa Charlotte a Wimbledon infrange le regole. E l'omaggio a Lady Diana emoziona tutti - E il toccante omaggio alla defunta nonna, l'amata Lady Diana, non è di certo passao inosservato. corrieredellosport.it

La principessa Charlotte a Wimbledon: il suo smalto rosa sulle unghie infrange il protocollo reale (e divide i social) - A soli 10 anni, la principessa Charlotte padroneggia già l'arte del dettaglio anche in tema di moda. corriere.it

La principessa Charlotte a Wimbledon con Kate Middleton si ribella alle regole reali e indossa lo smalto rosa - Ieri sera Wimbledon è stata infiammata dalla finale maschile del torneo di tennis più famoso al mondo, match all'ultimo sangue che alla fine ha visto trionfare Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. fanpage.it

La principessa Charlotte, 10 anni, ha conquistato tutti alla messa di Natale con look coordinato alla madre #KateMiddleton. Dopo il duetto al piano della vigilia, la piccola royal ha stretto mani come una vera diva. Il discorso di re Carlo sulla riconciliazione, l'ami - facebook.com facebook

La principessa #KateMiddleton e sua figlia, la principessa Charlotte, hanno suonato insieme un brano per pianoforte durante il concerto di canti natalizi organizzato dalla stessa Kate. Mamma e figlia hanno eseguito parte di un brano del compositore scozze x.com