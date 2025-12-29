La povertà ruba sempre più anni di vita agli anziani

La povertà tra gli anziani influisce significativamente sulla loro aspettativa di vita. I dati mostrano un crescente divario tra chi ha un reddito elevato e chi invece si trova in condizioni di povertà, con quest’ultimi che possono vivere fino a nove anni in meno. Questa differenza evidenzia come le condizioni economiche incidano sulla salute e sulla longevità degli anziani, rendendo urgente un’attenzione mirata a ridurre le disuguaglianze in questo ambito.

I DATI. Si amplia il divario dell’aspettativa di vita tra anziani a reddito elevato e quelli con reddito basso, che muoiono fino a 9 anni prima dei più abbienti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

