La pinsa romana l’invenzione della memoria

La pinsa romana, antica e raffinata, rappresenta un patrimonio culinario che affonda le sue radici nella tradizione. La sua storia, ricca di evoluzioni, attraversa i secoli e si collega a memorie gastronomiche profonde. Un’invenzione che supera il semplice contesto domestico, diventando simbolo di autenticità e cultura, portando avanti un’eredità che continua a conquistare appassionati e intenditori.

È una storia che parte da lontano e arriva molto più in là di quanto il forno di casa potesse immaginare. Corrado Di Marco racconta il percorso che lo ha portato a trasformare un'intuizione in un'impresa internazionale, mettendo insieme memoria familiare, una certa ostinazione e una lunga frequentazione con farine, lieviti e tempi d'attesa. Il risultato è un libro ("L'Invenzione della Pinsa Romana", Mondadori, 192 pagine, 25 euro) che non si limita a celebrare un prodotto, ma prova a spiegare come si costruisce un'idea quando si decide di non seguire la strada più battuta. Siamo nei primi anni Novanta, a quasi vent'anni dalla scomparsa del padre Domenico.

Pinsa romana, la ricetta dell’anti-pizza fatta in casa morbida e croccante - La pinsa romana è un lievitato particolare, un marchio depositato inventato nel 2001 da Corrado di Marco che ha inventato anche il mix di farine con cui la si prepara. dissapore.com

Da dove viene la pinsa romana - Agli occhi di un consumatore occasionale, il concetto di “pinsa romana” può essere difficile da interpretare. ilpost.it

