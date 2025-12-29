La piccola Amélie recensione | cioccolato e filosofia in un capolavoro animato che conquista

La piccola Amélie è un film d’animazione che unisce elementi di cioccolato e filosofia, offrendo uno sguardo profondo sulla crescita e la scoperta personale. Attraverso il racconto della protagonista, il film esplora temi universali con un approccio delicato e riflessivo. Un’opera che invita alla contemplazione e all’osservazione del mondo, adatta a un pubblico di tutte le età.

La piccola Amélie è un viaggio visivo potente che racconta la scoperta del mondo attraverso gli occhi di una bambina. Dal 1 gennaio in sala grazie a Lucky Red. Spesso il mondo è come lo vediamo. Questa affermazione vale soprattutto per i bambini e, ancor di più, per la giovane protagonista di La piccola Amélie, film tratto dal romanzo autobiografico della scrittrice Amélie Nothomb intitolato Metafisica dei tubi (edito in Italia da Voland), che racconta appunto i suoi primi anni di vita trascorsi in Giappone. Questo film, diretto e sceneggiato da Liane-Cho Han e Maïlys Vallade al loro esordio nel lungometraggio, si propone come un racconto introspettivo e sensoriale di una bambina che cresce e, allo stesso tempo, come è normale, fa esperienze di vita attraverso gioie, dolori, affetti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

