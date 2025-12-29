La pianista Maria Gabriella Castiglione in concerto a Spoltore per sostenere l' Agbe
Il 30 dicembre 2025, a Spoltore, si terrà un concerto della pianista Maria Gabriella Castiglione intitolato
Il 2025 si conclude a Spoltore con un evento musicale a scopo benefico. Martedì 30 dicembre 2025, alle ore 20:30, la sala consiliare ospiterà il concerto della pianista Maria Gabriella Castiglione "Solo piano", un appuntamento dedicato alla solidarietà e alla vicinanza verso il prossimo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la pianista Maria Gabriella Castiglione in concerto al museo Barbella
