La permanenza di Lucca è appesa al filo del rientro di Lukaku

La permanenza di Lukaku a Lucca dipende dal suo rapido rientro in campo. Nel frattempo, le prestazioni di Rasmus Højlund con il Napoli si stanno dimostrando all’altezza, riducendo l’importanza dell’assenza del belga. La situazione resta in evoluzione, con l’obiettivo di trovare la migliore soluzione per tutte le parti coinvolte.

Le straordinarie prestazioni che sta fornendo Rasmus Højlund con la maglia del Napoli non stanno facendo affatto rimpiangere il lento rientro di Romelu Lukaku. Anche ieri, una doppietta del danese ha permesso al Napoli di espugnare lo Zini di Cremona e mantenere il passo di Milan e Inter in testa, entrambe vincenti. La situazione di . L'articolo.

#Manna: «La permanenza di #Lucca dipende da lui, deve alzare i giri, non solo in partita ma anche in settimana» A Mediaset: «Il Bologna in campionato è stata una partita che per noi ha segnato uno spartiacque. Abbiamo fatto un mea culpa e ci siamo ricomp - facebook.com facebook