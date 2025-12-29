La notte di passione tra Brigitte Bardot e Giuliano Gemma | la confessione della figlia

Vera Gemma ha condiviso su Mowmag un ricordo personale di una notte tra suo padre, Giuliano Gemma, e Brigitte Bardot, avvenuta negli anni Sessanta. La testimonianza offre uno sguardo discreto su un episodio vissuto e mantenuto nel tempo, senza enfasi o sensazionalismi. La narrazione si concentra sulla memoria di un momento intenso e personale, ritenuto significativo dal punto di vista umano e storico.

Una notte soltanto, ma abbastanza intensa da essere ricordata per tutta la vita. È questo il frammento di memoria che Vera Gemma ha deciso di condividere sulle pagine di Mowmag, raccontando una notte di passione tra suo padre Giuliano Gemma e Brigitte Bardot, avvenuta intorno alla metà degli anni Sessanta. Il contesto è quello del grande cinema europeo. Giuliano Gemma si trovava in Francia per girare Angelica alla corte del Re, film che coincide con quello che Vera definisce senza esitazioni "il periodo in cui mio padre è stato più bello in assoluto". Brigitte Bardot, invece, era già una diva planetaria, simbolo di sensualità libera e anticonformista.

Se ne va Brigitte Bardot, la più bella di tutte. Il ricordo di Vera Gemma e quella volta che suo padre passò una notte con B.B.: “Ma non ne volli sapere niente” - Brigitte Bardot è morta a 91 anni, l’ultima musa di un cinema che fu. mowmag.com

Brigitte Bardot: i film che ne hanno fatto un mito - Attrice per caso che in realtà sognava un futuro nella danza, cantante per piacere, sex symbol suo malgrado, Brigitte Bardot lascia in eredità poco meno di 50 film in cui appare o ne diventa ... ansa.it

