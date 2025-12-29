La mostra di Senna da vedere nelle Marche | foto curiosità e cimeli del tre volte iridato

La mostra dedicata a Ayrton Senna nelle Marche offre un’occasione per conoscere da vicino la vita, le passioni e le imprese del tre volte campione del mondo di Formula 1. Attraverso fotografie, curiosità e cimeli, i visitatori possono approfondire la figura di uno dei piloti più iconici dello sport, nel contesto storico e culturale di Urbino. Un’occasione per riflettere sulla carriera e l’eredità di Senna in un ambiente ricco di fascino e tradizione.

Urbino, 29 dicembre 2025 - Entrare nelle Sale del Castellare di Palazzo Ducale significa trovarsi immersi in un mondo di emozioni, passione e talento. La mostra '#MeuAyrton Senna alla velocità del cuore', inaugurata il 3 dicembre scorso e visitabile fino al 6 gennaio prossimo, offre uno sguardo unico su Ayrton Senna, il pilota brasiliano che ha saputo conquistare non solo il podio, ma anche il cuore degli appassionati di tutto il mondo. Curata da Roberto Gobesso e sostenuta dal Consiglio Regionale delle Marche, l'esposizione è il frutto del lavoro della fotografa Paola Ghirotti — moglie di Gobesso — che ha seguito Ayrton nei Gran Premi.

