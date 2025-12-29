La moglie è fuggita e lui da sei anni non vede i tre figli

Un padre da sei anni cerca di riabbracciare i suoi tre figli, scomparsi con la madre. La vicenda, che potrebbe sembrare una storia familiare, si complica a causa di decisioni e responsabilità dei servizi sociali e della comunità locale, che hanno consentito la fuga della donna con i figli. Una situazione che mette in luce le difficoltà di un percorso legale e sociale volto al recupero del rapporto padre-figli.

Un padre in lotta da anni per rivedere i suoi figli. Una madre sparita, portandoseli dietro. Sarebbe una storia purtroppo consueta, se sulla sparizione dei figli non pesasse la responsabilità dei servizi sociali e della comunità dove erano stati collocati, che hanno permesso alla donna di prelevarli e di fuggire insieme a loro. Il padre non si arrende, e chiede ripetutamente alla magistratura di fare la sua parte. Anche qui, per ora, senza risultato. Il padre si chiama Firas Al Msitef, è nato in Siria, vive e lavora da anni in un popoloso comune dell'hinterland milanese. Per dieci anni ha avuto come compagna una donna di origine rumena con cui ha avuto tre bei bambini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

