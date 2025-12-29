La moda europea e quella statunitense hanno storie intrecciate, caratterizzate da differenze di stile e tradizione. Recentemente, si osserva un possibile nuovo fermento nel settore, con alcuni elementi che ricordano l’epoca americana. Tuttavia, il ruolo della presidenza di Donald Trump in questo contesto rimane oggetto di discussione, tra influenze economiche e culturali. Un’analisi obiettiva aiuta a comprendere le dinamiche attuali tra i due mercati.

Moda europea e Stati Uniti hanno sempre avuto una storia complicata. Due mercati agli opposti per gusti, storia, stile. Eppure, negli anni si sono scambiati influenze, talenti, visioni, consumatori. Non è una novità che le Maison europee sfilino a Los Angeles o a New York, ma mai come nel 2026, con gli show di Gucci, Dior, Louis Vuitton e Moncler Grenoble: una scelta che indica un preciso cambiamento del mercato. Le prossime sfilate negli Stati Uniti. Dopo l’acclamato show di Chanel nella metropolitana di New York, sono tantissimi i brand che hanno scelto il nuovo continente per presentare le prossime collezioni Cruise e Resort. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La moda sta vivendo un nuovo sogno americano? E quanto c'entra (se c'entra) la presidenza di Donald Trump?

