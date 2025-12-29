La meravigliosa storia di Mariano, l'appello di don Francesco Cristofaro

Nei prossimi giorni, Mariano Guzzo, un ragazzo di 12 anni originario della Calabria, inizierà un percorso di cura per affrontare una malattia rara e il sovrappeso. Grazie alla collaborazione tra le strutture sanitarie della Regione Calabria e del Veneto, è stato possibile organizzare un intervento terapeutico volto al suo benessere. Questa vicenda rappresenta un esempio di impegno e solidarietà nel campo della sanità pubblica italiana.

Nei prossimi giorni Mariano Guzzo, 12enne calabrese affetto da una malattia rarissima che lo ha portato a pesare 180 chili, inizierà una terapia per dimagrire grazie all’intervento della Regione Calabria e al raccordo tra strutture sanitarie locali e del Veneto. La storia del ragazzo torna al centro dell’attenzione attraverso l’appello di don Francesco Cristofaro, che insieme alla madre di Mariano, Tamara Guzzo, ha voluto raccontare le difficoltà affrontate negli anni e lanciare un messaggio diretto alle istituzioni e alla società. “Abbiamo viaggiato per diversi anni, seguendo le cure di Mariano – racconta Tamara Guzzo – e negli ultimi tempi ci siamo resi conto di essere rimasti soli nella gestione della sua patologia e di tutto ciò che comporta a livello familiare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

