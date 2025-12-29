La manovra cambia le regole | addio Quota 103 pensione più lontana e stretta sugli assegni

La recente manovra economica introduce importanti modifiche al sistema pensionistico italiano. Con l'eliminazione di Quota 103 e nuove restrizioni sugli assegni, le norme previdenziali si evolvono significativamente. Questi cambiamenti influiranno sulla futura pianificazione pensionistica dei lavoratori, rendendo necessario un aggiornamento sulle nuove regole in vigore. Di seguito, un’analisi chiara e dettagliata delle principali novità previste.

Una nuova mappa delle pensioni: cosa cambia davvero. La manovra economica in arrivo al Consiglio dei ministri riscrive in modo profondo le regole del sistema previdenziale italiano. Addio a Quota 103, stop a Opzione Donna, revisione dell’Ape sociale e un progressivo allungamento dell’età pensionabile: il governo sceglie la linea della sostenibilità dei conti, ma il prezzo politico e sociale è alto. Il messaggio è chiaro: si lavora più a lungo e con meno possibilità di uscita anticipata. Quota 103 e Opzione Donna archiviate. Una delle novità più rilevanti è l’uscita di scena definitiva di Quota 103, misura simbolo delle precedenti stagioni politiche. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

