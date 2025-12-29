La mamma non lo vede arrivare, lo trovano morto in casa. Massimo aveva 55 anni, lascia due figlie.

Lo trovano senza vita nel suo appartamento a Roselle, Grosseto. Massimo, 55 anni, non rispondeva all’ora della cena; le sue due figlie, preoccupate, sono entrate in casa e lo hanno scoperto senza vita. La vicenda si svolge il 29 dicembre 2025, lasciando un dolore profondo tra i familiari e la comunità locale. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento.

Grosseto, 29 dicembre 2025 – Lo stavano aspettando per la cena del sabato sera e, non vedendolo arrivare, sono andati a cercarlo nel suo appartamento a Roselle. Impossibile immaginare il dolore dei genitori quando hanno scoperto che il loro figlio, Massimo Del Pasqua, 55 anni compiuti il 27 luglio scorso, era ormai senza vita. Sono stati allertati subito i sanitari del servizio di emergenza, ma il medico intervenuto non ha potuto fare altro che contestare il decesso dell’uomo, padre di due figlie, separato. La salma è stata poi trasferita all’obitorio dell’ospedale Misericordia di Grosseto, a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

