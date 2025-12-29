Un bambino, con una madre coinvolta come amante di Matteo Messina Denaro e agli arresti domiciliari per favoreggiamento, viene affidato a una comunità fuori dalla Sicilia. Il padre si trova in carcere, e la situazione familiare riflette le complesse dinamiche legate alla criminalità organizzata. La decisione mira a garantire un ambiente più stabile e sicuro per il minore, al di là delle influenze e delle difficoltà familiari.

La madre sarebbe una delle amanti del boss mafioso deceduto Matteo Messina Denaro ed è ai domiciliari per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena. Il padre è stato arrestato per favoreggiamento alla mafia. Ora il tribunale per i minorenni di Palermo, accogliendo la richiesta della Procura per i minori, ha deciso che il figlio della coppia, che ha meno di 10 anni, non può continuare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La madre è stata amante di Messina Denaro e il padre è in carcere: bambino viene mandato in comunità fuori dalla Sicilia

