La Maceratese pensa alla Vigor | La squadra è in buone condizioni

La Maceratese si prepara alla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia, con attenzione rivolta alla sfida contro la Vigor. La squadra è in buona forma e pronta a scendere in campo, con l’obiettivo di iniziare il girone di ritorno nel miglior modo possibile. Domenica si torna in campo a Senigallia, un momento importante per confermare le ambizioni stagionali.

C’è da farsi trovare subito pronti dopo la pausa per le festività natalizie, domenica infatti torna il campionato e la Maceratese inizierà da Senigallia il girone di ritorno. Al giro di boa la Vigor ha 26 punti, mentre la Maceratese ne ha 3 di meno, la differenza è data dalla vittoria centrata da Senigallia all’Helvia Recina - Pino Brizi. Nella prima parte di stagione i biancorossi hanno conquistato 18 punti in casa mentre le gare in trasferta hanno prodotto 5 punti. L’altro ieri la squadra ha ripreso ad allenarsi, anche se sotto le feste ognuno ha lavorato per conto proprio. "Nel calcio, dove l’impegno nervoso è molto elevato, anche il riposo è un vero e proprio mezzo di allenamento". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

