La lingua italiana deve essere l’obiettivo prioritario dell’insegnamento fondamento cognitivo e civile | la lettera del prof Ricucci

Nel suo messaggio, il prof. Marco Ricucci sottolinea l’importanza di considerare la lingua italiana come obiettivo principale nell’insegnamento, evidenziandone il ruolo fondamentale sia dal punto di vista cognitivo che civile. La lettera, inviata alla nostra redazione, riflette una riflessione approfondita sull’educazione linguistica e la sua funzione nella formazione degli studenti. Di seguito, il testo integrale della comunicazione del docente, che invita a un rinnovato impegno per valorizzare la lingua italiana.

Pubblichiamo la lettera inviata alla nostra redazione da Marco Ricucci, docente di Italiano e Latino e professore a contratto presso l'Università degli Studi di Milano.

