Il 5 gennaio, la provincia di Pesaro e Urbino ospiterà il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Un momento importante che coinvolge la comunità e segna l’avvicinarsi dei Giochi invernali. La cerimonia rappresenta un’occasione per celebrare lo spirito olimpico e l’unità tra le diverse realtà locali, sottolineando l’entusiasmo per questo evento internazionale.

La provincia di Pesaro e Urbino si prepara al passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Il giorno è fissato: lunedì 5 gennaio; le città pure: Pesaro, Urbino, Fano e Gradara. La tappa pesarese è stata presentata nel dettaglio dal sindaco Andrea Biancani e dall’assessora allo Sport Mila Della Dora: "Il convoglio arriverà già in formazione e farà una breve sosta in via Flaminia, all’altezza di via Malpighi (Quartiere 7, Montegranaro Muraglia), punto individuato come luogo di partenza del primo tedoforo alle ore 14,15. Saranno 16 i tedofori totali che si alterneranno lungo il percorso cittadino, coprendo una distanza complessiva di 3,2 chilometri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La grande attesa per la Fiamma Olimpica. Ecco dove passeranno i tedofori il 5 gennaio

Leggi anche: L’attesa, la marcia dei tedofori umbri, l’arrivo in piazza: Perugia ha accolto la Fiamma Olimpica

Leggi anche: Milano-Cortina, l’attesa. La fiamma olimpica a Ravenna il 7 gennaio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La grande attesa per la Fiamma Olimpica. Ecco dove passeranno i tedofori il 5 gennaio; L’attesa del 2026 a Monopoli: festa in piazza e fiamma olimpica; La fiamma olimpica emoziona Latina: in 10mila in piazza per l'evento; Salerno, al via l'allestimento del Villaggio Olimpico: grande attesa per la staffetta.

La grande attesa per la fiamma olimpica. Ecco dove passeranno i tedofori il 5 gennaio - La provincia di Pesaro e Urbino si prepara al passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. msn.com