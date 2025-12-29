La frase sussurrata da Allegri a Rabiot diventa virale | parlano come fossero ancora alla Juventus

29 dic 2025

Durante una pausa a San Siro, Allegri si avvicina a Rabiot negli spogliatoi e, con tono riservato, gli rivela che Andrea Agnelli è presente in tribuna. Questa conversazione, rimasta tra loro, ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, diventando virale sui social. La frase sussurrata ha suscitato curiosità, evidenziando il legame tra la squadra e la dirigenza.

