La frase sussurrata da Allegri a Rabiot diventa virale | parlano come fossero ancora alla Juventus
Durante una pausa a San Siro, Allegri si avvicina a Rabiot negli spogliatoi e, con tono riservato, gli rivela che Andrea Agnelli è presente in tribuna. Questa conversazione, rimasta tra loro, ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, diventando virale sui social. La frase sussurrata ha suscitato curiosità, evidenziando il legame tra la squadra e la dirigenza.
Allegri ferma Rabiot negli spogliatoi del Meazza e gli sussurra con una frase la presenza di Andrea Agnelli in tribuna. "C'è il presidente", come se fossero ancora alla Juventus. 🔗 Leggi su Fanpage.it
