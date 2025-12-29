La frase sussurrata da Allegri a Rabiot diventa virale | parlano come fossero ancora alla Juventus

Durante una pausa a San Siro, Allegri si avvicina a Rabiot negli spogliatoi e, con tono riservato, gli rivela che Andrea Agnelli è presente in tribuna. Questa conversazione, rimasta tra loro, ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, diventando virale sui social. La frase sussurrata ha suscitato curiosità, evidenziando il legame tra la squadra e la dirigenza.

Rabiot-Juve, milioni di rimpianti: nessuna proposta e quella frase di Giuntoli che preferì Koopmeiners - Le aspettative, i fischi, gli applausi, “Cavallo Pazzo”, le corse, le reti trovate - tuttosport.com

"Sono sola a Natale". Una frase sussurrata nel silenzio di una casa, diventata un grido che ha rischiato di spegnere una vita. Alla vigilia di Natale, a Milano, un'anziana di 85 anni si è affacciata dal sesto piano, aggrappata a un cornicione, con il vuoto sotto di s - facebook.com facebook

