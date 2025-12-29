La Francia affida a un’azienda statale russa la produzione di combustibile nucleare in Germania | l’inchiesta che agita l’Ue
Un’indagine sta mettendo in discussione una joint venture franco-russa coinvolta nella produzione di combustibile nucleare in Germania. La questione solleva preoccupazioni all’interno dell’Unione Europea, evidenziando le implicazioni di una collaborazione tra aziende statali di paesi con rapporti complessi. La vicenda evidenzia le sfide legate alla sicurezza energetica e alle relazioni internazionali nel contesto europeo.
Una joint venture franco-russa pronta a produrre combustibile nucleare nel cuore dell’Unione europea sta sollevando forti tensioni politiche e istituzionali. Al centro del caso, raccontato da un’inchiesta di Politico, c’è lo stabilimento di Lingen, nella Germania nord-occidentale, dove una società controllata dallo Stato francese dovrebbe avviare la produzione utilizzando componenti forniti da un’azienda statale russa. Il progetto arriva in un momento particolarmente delicato: l’Ue punta a tagliare ogni dipendenza energetica dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, ma allo stesso tempo considera il nucleare essenziale per l’uscita dai combustibili fossili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
