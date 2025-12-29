L’articolo analizza come i contratti televisivi abbiano facilitato il sblocco di milioni di euro per Banca Progetto. Attraverso pratiche contabili complesse, Alessandro Di Paolo e Antonio Scaramuzzino avrebbero convinto il comitato crediti a erogare fondi alle società di loro gestione. La vicenda evidenzia le strategie utilizzate nel settore finanziario e le implicazioni di pratiche operative poco trasparenti.

AGI - Per convincere il comitato crediti di Banca Progetto a erogare fondi in favore delle società di cui erano amministratori di fatto, Alessandro Di Paolo e Antonio Scaramuzzino avrebbero fatto ricorso a un artifizio contabile. Sfruttando il prestigio e i contratti televisivi di una società cinematografica, il gruppo sarebbe riuscito a ottenere cinque milioni di euro con la garanzia dello Stato. È quanto emerge dalle indagini del Nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza nell'ambito della maxi inchiesta della Procura di Roma sui finanziamenti al cinema che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati in parte dirottati per sostenere squadre di calcio delle serie minori come Triestina, Ternana e Ostiamare. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La “foglia di fico” della tv: così i contratti televisivi hanno sbloccato milioni di Banca Progetto

