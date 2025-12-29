La fine del Giubileo Zuppi pensa agli ultimi | Ora apriamo le porte di case e chiese

Con la conclusione del Giubileo, monsignor Zuppi invita a mantenere viva la speranza cristiana attraverso gesti concreti. Mentre si termina un evento di importanza spirituale, le porte di chiese, case e comunità devono rimanere aperte, per accogliere e sostenere chi si trova in condizioni di bisogno. È un invito a proseguire nel rispetto e nella solidarietà, testimoniando i valori fondamentali della fede nella quotidianità.

"C'è bisogno della speranza cristiana, non urlata ma vissuta. Il Giubileo si chiude, ma restano aperte le porte delle nostre chiese, delle nostre case e delle nostre comunità". Sono queste le parole dell'omelia dell'arcivescovo Matteo Zuppi durante la celebrazione in San Petronio della chiusura diocesana dell'anno giubilare. Alla Messa tantissimi fedeli che hanno affollato la Basilica che domina piazza Maggiore, scelta al posto della Cattedrale proprio per motivi di capienza, e i cori di tutte le parrocchie. La funzione si è aperta con il saluto di Zuppi al Crocifisso del Beato Bartolomeo dal Monte, collocato davanti alla porta di San Petronio, che per il resto dell'anno è stato venerato in Cattedrale accanto al battistero.

