La Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 arriva in Puglia, attraversando la regione per quattro giorni. Da Alta Murgia a Tavoliere, il percorso unisce aspetti geografici, storici, comunitari e sportivi, rappresentando un momento di condivisione e valorizzazione del territorio regionale nel contesto delle Olimpiadi.

AGI - La Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 entra oggi in Puglia e, per quattro giorni, attraverserà la regione da un capo all'altro, dal cuore dell' Alta Murgia fino al Tavoliere, seguendo un tracciato che tiene insieme geografia, storia, comunità e sport. La prima giornata, oggi, prende avvio ad Altamura, città del pane Dop, alle porte del Parco nazionale dell'Alta Murgia, per poi scendere verso Gioia del Colle, Massafra e Crispiano, fino a Taranto. Un itinerario che incrocia paesaggi aspri e gravine, masserie e centri storici, e che si chiude nel capoluogo ionico con l'accensione del braciere in piazza Archita. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Fiamma Olimpica per 4 giorni 'accende' la Puglia

Leggi anche: La Fiamma Olimpica illumina la Puglia: 18 Comuni e un Sito Unesco in quattro giorni

Leggi anche: Milano-Cortina, si accende la fiamma olimpica

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 28 ad Ancona; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la fiaccola arrivata negli Scavi di Pompei accolta da Jackie Chan; Il percorso esatto che farà la Fiamma Olimpica a Monza il 4 febbraio; Latina pronta per il passaggio della fiamma olimpica: “Evento storico per la città”.

Arriva la fiamma olimpica: la prima tappa è ad Altamura. In serata la festa a Taranto - La fiamma olimpica arriva in Puglia e ci resterà per quattro giorni, toccando tutte le province e 18 Comuni. quotidianodipuglia.it