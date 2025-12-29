La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 attraversa la Puglia | il percorso da Altamura a Foggia

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 attraversa la Puglia, collegando Altamura a Foggia dal 29 dicembre al 1° gennaio. Un percorso che celebra l’identità e le tradizioni della regione, coinvolgendo le comunità locali in un momento di condivisione e di spirito olimpico. Questa tappa rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio pugliese in vista dei Giochi invernali.

Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 attraverserà la Puglia tra il 29 dicembre e il 1° gennaio.La tappa odierna parte da Matera, toccando poi Altamura, Gioia del Colle, Massafra, Crispiano e si conclude a Taranto, dove dalle 17:00 si terrà la City Celebration in Piazza Archita. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

La Fiamma Olimpica arriva in Puglia: ecco tutte le tappe - Si parte il 29 dicembre da Altamura, per poi proseguire verso il Salento e risalire attraversando Brindisi, Bari e Foggia