la fiaccola olimpica arriva in puglia e ci resta fino a capodanno

La fiaccola olimpica arriva in Puglia, attraversando Matera, Altamura e altre località della Murgia, prima di giungere a Taranto alle 19. Questo percorso fa parte del viaggio che culminerà con l’accensione del braciere a Milano-Cortina 2026, previsto per il 6 febbraio. La presenza della fiaccola in regione rappresenta un momento di condivisione e tradizione prima dell’evento più importante delle Olimpiadi invernali.

Da Matera ad Altamura, quindi varie tappe della Murgia e l'arrivo alle 19 a Taranto. Il viaggio della fiamma olimpica che accenderà il 6 febbraio il braciere di Milano-Cortina 2026 tocca oggi la Puglia. Domani altra tappa, capodanno a Bari poi via verso il nord della regione e le altre tappe. Fra i tedofori oggi Antonella Palmisano, Antonio Giovinazzi, Flavia Pennetta. E tanta gente meno famosa in ambito sportivo, comunque impegnata per duecento metri ciascuno a portare la fiaccola.

