La doppia vita del 23enne difensore Fran Ortuno | Il calcio è il mio hobby fatturo 60 milioni
Fran Ortuño, giovane difensore spagnolo, ha una doppia carriera che sorprende. Mentre si dedica al calcio, considerato il suo hobby, gestisce anche un impero imprenditoriale con un fatturato di oltre 60 milioni di euro. In questa intervista, esploriamo come riesca a conciliare le due attività e a mantenere un equilibrio tra sport e impresa.
Fran Ortuño è un giovane difensore spagnolo e contemporaneamente un imprenditore con un impero finanziario: "Ho guadagnato meno di due milioni di euro con il calcio, mentre le mie aziende hanno un fatturato di oltre 60 milioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
