La Cupola d’oro di via Venini? Una centrale di raccolta fondi per Hamas mascherata da charity per il popolo Palestinese

Milano, 29 dicembre 2025 – Una scritta sulla vetrina chiede di aiutare gli orfani della guerra, accanto una bandiera della Palestina. La sede sequestrata due giorni fa della “Cupola d’oro”, l’associazione legata ad Hamas che si trova in via Venini a Milano, cuore del quartiere Nolo, è sempre apparsa più come un anonimo deposito di materiale per i cortei Propal, che la sede di una charity che avrebbe dovuto aiutare il popolo Palestinese. Le perquisizioni nella sede dell'Associazione Cupola d'oro in via Venini a Milano, nell'ambito delle indagini di Polizia e Guardia di Finanza su finanziamenti ad Hamas, 27 dicembre 2025 ANSA Stefano Rottigni E, in effetti, come si legge nell’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare per 9 persone: “Quando soggetti terzi estranei hanno manifestato l’intento di offrire supporto economico alla popolazione di Gaza, così come, in realtà, si chiedeva nel manifesto appeso alla vetrina, gli indagati anziché accogliere con favore la generosità, hanno chiaramente mostrato di non gradire simili interferenze”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

