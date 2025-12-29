La crisi del Ponsacco 1920 continua a generare incertezza dopo il recente match dei “volontari”. La situazione del club resta critica e la continuità sportiva dipende ora dalla decisione di Francesco Dadà. Resta da capire se nel 2026 si potrà ottenere maggiore chiarezza su un futuro che appare ancora molto incerto per il club e la sua identità.

PONSACCO Il 2026 porterà chiarezza nel Fc Ponsacco 1920? La situazione del club, come vi abbiamo riferito nei giorni scorsi, è critica, e la continuazione sportiva di quello che è considerato dalla piazza il "vero" Ponsacco è affidata da qualche giorno solo alla scelta di Francesco Dadà. L’ex allenatore in seconda di San Miniato e Forcoli, nativo di Carrara, dopo la decisione di Valter Bonfiglio di svincolare tutti i giocatori, ha provato a raccogliere i cocci per formare una squadra e portare a termine la stagione agonistica, che vede i rossoblù militare nel torneo di Prima categoria (girone D) evitando, in caso di rinuncia, la radiazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La crisi del Ponsacco 1920. Regna ancora l’incertezza dopo il match dei “volontari“

Leggi anche: La crisi del Ponsacco 1920: via più di venti giocatori, tifosi attaccano la società

Leggi anche: Crisi Bavelloni, 110 famiglie nell'incertezza: i lavoratori incrociano ancora le braccia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La crisi del Ponsacco 1920. Regna ancora l’incertezza dopo il match dei “volontari“.

La crisi del Ponsacco 1920. Regna ancora l’incertezza dopo il match dei “volontari“ - La partenza di una ventina di giocatori ha scatenato la rabbia dei tifosi. lanazione.it