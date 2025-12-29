la crescita passa dai capitali privati

L’Italia dispone di una significativa quantità di risparmio privato, distribuito tra famiglie, imprese e sistema finanziario. Questa ricchezza rappresenta un’opportunità importante per sostenere la crescita economica del Paese. Valorizzare e reinvestire questi capitali può favorire lo sviluppo di nuove imprese e progetti, contribuendo a un progresso stabile e duraturo.

L'Italia non è un Paese povero di capitali. Al contrario, è una nazione che ha accumulato nel tempo una massa imponente di risparmio e patrimonio, distribuita tra famiglie, imprese e sistema finanziario. I numeri ufficiali parlano chiaro: 11mila miliardi di ricchezza netta, mentre la sola componente finanziaria supera 6mila miliardi. Una base patrimoniale che colloca l'Italia ai vertici europei secondo la Bce rappresentiamo il 16% della ricchezza complessiva delle famiglie dell'area euro e che smentisce definitivamente la narrazione di un Paese strutturalmente privo di risorse. Il capitale, dunque, c'è. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

