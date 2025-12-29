La Corte Suprema di Israele ha deciso di sospendere temporaneamente l’ordine del governo di chiudere Galei Zahal, la radio gestita dall’esercito israeliano. Questa decisione rappresenta un passo importante nel contesto delle controversie tra le istituzioni e i mezzi di comunicazione militari, evidenziando l'importanza della tutela della libertà di stampa e dell'informazione pubblica nel paese.

La Corte Suprema di Israele ha scelto di sospendere la decisione del governo di chiudere Galei Zahal (GLZ), la radio controllata dall’esercito. Israel Katz, ministro della Difesa, ne aveva richiesto la chiusura, definendola un’emittente faziosa con contenuti «politici e divisivi non allineati con i valori dell’esercito». Anche il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, aveva appoggiato la proposta del suo collaboratore, dichiarando l’esistenza di una radio gestita dai militari incompatibile con la democrazia. Diversi organismi per la difesa della libertà di stampa si erano opposti a questa scelta, e alla fine i giudici hanno accolto la richiesta della procuratrice generale Gali Baharav-Miara, che aveva contestato difetti procedurali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Corte Suprema di Israele ha sospeso la decisione del governo di chiudere Galei Zahal, la radio dell’esercito

Leggi anche: La Corte dell'Aja: "Israele non ha provato legami tra Unrwa e Hamas, facilitare gli aiuti a Gaza" | La replica: "Decisione vergognosa"

Leggi anche: Israele, Katz annuncia la chiusura della radio dell’esercito: «Mina il morale e lo sforzo bellico»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Corte Suprema di Israele ha sospeso la decisione del governo di chiudere la radio dell'esercito; Fpa accoglie decisione della Corte Suprema che fissa scadenza per l'accesso dei media a Gaza; Corte suprema boccia Trump, no alla Guardia Nazionale a Chicago; Usa, Corte Suprema vieta truppe a Chicago: sconfitta per Trump.

La Corte Suprema di Israele ha sospeso la decisione del governo di chiudere la radio dell’esercito - La Corte Suprema di Israele ha sospeso la decisione del governo di chiudere Galei Zahal ( GLZ ), la radio controllata dall’esercito. ilpost.it