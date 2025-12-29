La Corte Suprema di Israele ha sospeso la decisione del governo di chiudere Galei Zahal la radio dell’esercito
La Corte Suprema di Israele ha deciso di sospendere temporaneamente l’ordine del governo di chiudere Galei Zahal, la radio gestita dall’esercito israeliano. Questa decisione rappresenta un passo importante nel contesto delle controversie tra le istituzioni e i mezzi di comunicazione militari, evidenziando l'importanza della tutela della libertà di stampa e dell'informazione pubblica nel paese.
La Corte Suprema di Israele ha scelto di sospendere la decisione del governo di chiudere Galei Zahal (GLZ), la radio controllata dall’esercito. Israel Katz, ministro della Difesa, ne aveva richiesto la chiusura, definendola un’emittente faziosa con contenuti «politici e divisivi non allineati con i valori dell’esercito». Anche il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, aveva appoggiato la proposta del suo collaboratore, dichiarando l’esistenza di una radio gestita dai militari incompatibile con la democrazia. Diversi organismi per la difesa della libertà di stampa si erano opposti a questa scelta, e alla fine i giudici hanno accolto la richiesta della procuratrice generale Gali Baharav-Miara, che aveva contestato difetti procedurali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: La Corte dell'Aja: "Israele non ha provato legami tra Unrwa e Hamas, facilitare gli aiuti a Gaza" | La replica: "Decisione vergognosa"
Leggi anche: Israele, Katz annuncia la chiusura della radio dell’esercito: «Mina il morale e lo sforzo bellico»
La Corte Suprema di Israele ha sospeso la decisione del governo di chiudere la radio dell'esercito; Fpa accoglie decisione della Corte Suprema che fissa scadenza per l'accesso dei media a Gaza; Corte suprema boccia Trump, no alla Guardia Nazionale a Chicago; Usa, Corte Suprema vieta truppe a Chicago: sconfitta per Trump.
La Corte Suprema di Israele ha sospeso la decisione del governo di chiudere la radio dell’esercito - La Corte Suprema di Israele ha sospeso la decisione del governo di chiudere Galei Zahal ( GLZ ), la radio controllata dall’esercito. ilpost.it
Accesso dei media a Gaza: La Corte Suprema concede un mese di tempo ad Israele - Accolta la richiesta della stampa estera: entro il 4 gennaio le autorità israeliane dovranno presentare un piano per consentire l’ingresso dei giornalisti internazionali nella Striscia di Gaza dopo ol ... ticinonews.ch
Fpa accoglie decisione della Corte Suprema che fissa scadenza per l'accesso dei media a Gaza - La Corte ha dato tempo a Israele fino al 4 gennaio per rispondere; la Fpa chiede accesso immediato dopo il divieto ai giornalisti dall'ottobre 2023 ... laregione.ch
La Corte Suprema di Israele ha sospeso la decisione del governo di chiudere la radio dell’esercito x.com
Un gruppo di cittadini presenterà ricorso alla Corte Suprema dopo che la Commissione Elettorale Statale ha respinto le contestazioni su presunte anomalie avvenute durante la campagna referendaria sul fine vita. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.