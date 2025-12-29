La Corea del Nord testa un nuovo missile da crociera a lungo raggio

La Corea del Nord ha condotto un test di un missile da crociera a lungo raggio, che secondo le autorità di Pyongyang potrebbe essere equipaggiato con una testata nucleare. Questo sviluppo evidenzia l’intensificarsi delle capacità strategiche del regime e la volontà di ampliare il proprio arsenale militare. La notizia rappresenta un elemento importante nel quadro delle tensioni internazionali e delle dinamiche di sicurezza nella regione.

La Corea del Nord ha annunciato di aver eseguito un test di un missile da crociera a lungo raggio in grado, secondo Pyongyang, di essere dotato di una testata nucleare, un segnale della crescente ambizione del regime di espandere le proprie capacità strategiche. Il lancio, avvenuto oggi 28 dicembre 2025 e supervisionato dal leader Kim Jong Un, ha visto il decollo di due missili strategici da crociera dalla costa occidentale del Paese, che hanno percorso una lunga traiettoria prima di colpire obiettivi prefissati in mare. Kim ha definito l'esercitazione un "esercizio di deterrenza di guerra" contro quelle che lo Stato considera minacce esterne alla sicurezza nazionale.

