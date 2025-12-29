La Conad cede un set poi si mangia Mirandola

Conad cede un set, ma poi si riprende e conquista Mirandola. La partita si conclude con un punteggio di 3-1 a favore di Conad Tricolore, con protagonisti Bertoni, Signorini, Chevalier, Marini, Scaltriti, Barone, Mian e Alberghini. Un incontro che ha mostrato determinazione e impegno da entrambe le squadre, offrendo un risultato equilibrato e apprezzato dagli appassionati locali.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.