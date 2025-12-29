La Conad cede un set poi si mangia Mirandola
Conad cede un set, ma poi si riprende e conquista Mirandola. La partita si conclude con un punteggio di 3-1 a favore di Conad Tricolore, con protagonisti Bertoni, Signorini, Chevalier, Marini, Scaltriti, Barone, Mian e Alberghini. Un incontro che ha mostrato determinazione e impegno da entrambe le squadre, offrendo un risultato equilibrato e apprezzato dagli appassionati locali.
CONAD 3 MIRANDOLA 1 CONAD TRICOLORE: Bertoni, Signorini 2, Chevalier 20, Marini (L), Scaltriti 13, Barone ne, Mian 14, Alberghini 8, Catellani M., Sighinolfi 13, Sanguanini, Zecca (L), Mazzon 1, Santambrogio 4. All. Zagni. STADIUM MIRANDOLA: Catellani L. (L), Antonaci ne, Schincaglia, Sitti, Flemma 14, Rustichelli (L) ne, Galliani ne, Maletti 14, Spagnol 8, Egwaoje ne, Scaglioni 8, Montaggioli, Grue 9, Storchi 2. All. Bicego. Arbitri: Cervellati e Scapinello. Parziali: 22-25, 25-13, 25-20, 25-21. La Conad (28) cede un set, il primo, per poi chiudere il girone d’andata col 3-1 casalingo su Mirandola (10) che vale l’allungo in vetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
