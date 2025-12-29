La comunità di Paduli si stringe nel ricordo di Nicola Mastrovito, stimato commerciante e persona di grande integrità. Con rispetto e affetto, si rende omaggio a un uomo che ha lasciato un’impronta significativa nella vita di molti. La sua scomparsa rappresenta una perdita per l’intera comunità, che lo ricorderà con gratitudine e affetto.

Con profondo dolore, la comunità di Paduli si unisce nel ricordare Mastrovito Nicola, commerciante instancabile e anima generosa, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti. Uomo di grande umanità, Nicola ha trascorso la sua vita a servire gli altri con disponibilità e gentilezza, costruendo relazioni sincere e durature. La sua figura, sempre pronta a offrire un sorriso e un aiuto, resterà impressa nella memoria di chiunque lo abbia incontrato. La sua dedizione al lavoro e il suo impegno nella comunità lo hanno reso un punto di riferimento per molti, e la sua scomparsa lascia un vuoto che sarà difficile colmare.

© Anteprima24.it - La comunità di Paduli saluta un uomo straordinario: addio Nicola

