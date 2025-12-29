La nostra compagnia è composta da individui con opinioni diverse, ma tutti condividono un approccio sobrio e rispettoso. È importante riconoscere che, nel panorama politico attuale, le posizioni adottate possono influenzare la percezione pubblica e il dialogo civile. Questo testo invita a una riflessione obiettiva sui comportamenti e le scelte, evitando giudizi affrettati, per favorire un confronto costruttivo e informato.

No cari compagni, lo scandalo non è la foto che vi siete fatti scattare con Mohammad Hannoun; non è neppure il vostro slancio suicida per le cause perse, il problema politico è che siete dalla parte sbagliata della storia e non ve ne rendete conto. È dalla strage del 7 ottobre che andate avanti a colpi di fake news ispirate da Hamas, quando era chiaro a chiunque che si stava giocando una partita tra il Bene e il Male e i buoni non erano tra coloro che sgozzano i bambini nella culla. Fiancheggiare i pro-Pal è stato un errore capitale, i pochi che nel Pd l’hanno capito ( Delrio, Picierno e altri riformisti) sono stati emarginati, trattati come paria in un partito la cui ragione sociale è “democratico”, solo in teoria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La compagnia è varia e loro sono avariati

Leggi anche: La Collettiva d'Arte Varia della Compagnia Artisti a Sansepolcro

Leggi anche: TNA: Matt e Jeff Hardy infiniti, per loro in arrivo rinnovo e contratto più ricco della compagnia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Agriturismo L ' Orizzonte vi invita dare l' addio al vecchio 2022 e il benvenuto al nuovo anno, in allegria...all' insegna della nostra tradizione culinaria e in compagnia del duo DANIMANO, che allieterà la serata con karaoke e musica varia. Il costo del menù è di - facebook.com facebook