La Cina prova l' accerchiamento di Taiwan | La situazione è grave

La Cina ha avviato esercitazioni militari intorno a Taiwan, includendo manovre che simulano un blocco dei principali porti dell’isola. In un contesto di tensione crescente, le autorità cinesi hanno rivolto un avvertimento alle forze esterne che sostengono Taiwan, sottolineando la gravità della situazione e l’intenzione di rafforzare il proprio controllo nella regione.

Taiwan, il "serio avvertimento" della Cina: "Esercitazioni militari con armi da fuoco". Taipei protesta e muove i soldati - La Cina lancia un "serio avvertimento" con manovre militari intorno a Taiwan, che risponde mobilitando l'esercito

La Cina mobilita forze intorno a Taiwan con esercitazioni militari - L'esercito cinese ha annunciato oggi la mobilitazione di unità dell'esercito, della marina, dell'aviazione e dei missili attorno a Taiwan per esercitazioni militari con l'obiettivo di testare quella c

La Cina e la prova Nigeria dopo i raid americani. La "building diplomacy" non basta quando la crisi è sicurezza e jihadismo Di Giulia Pompili

