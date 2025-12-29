La Cina prova l' accerchiamento di Taiwan | La situazione è grave
La Cina ha avviato esercitazioni militari intorno a Taiwan, includendo manovre che simulano un blocco dei principali porti dell’isola. In un contesto di tensione crescente, le autorità cinesi hanno rivolto un avvertimento alle forze esterne che sostengono Taiwan, sottolineando la gravità della situazione e l’intenzione di rafforzare il proprio controllo nella regione.
La Cina ha lanciato un avvertimento diretto alle “forze esterne” che sostengono Taiwan, dopo aver avviato esercitazioni militari a munizioni reali attorno all’isola, con manovre che simulano un blocco dei principali porti taiwanesi. Un messaggio che alza ulteriormente la tensione nello Stretto di. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: “Vuole vendere Taiwan alla Cina”: perché Bolton prova a “sabotare” l’accordo tra Trump e Xi
Leggi anche: Caso Garofani-Quirinale, altro che complotto: non danneggia Meloni, ma è la prova dell’accerchiamento sulla leadership di Schlein nel Pd
La Cina prova l'accerchiamento di Taiwan: La situazione è grave.
La Cina "prova" l'accerchiamento di Taiwan: "La situazione è grave" - La Cina ha ulteriormente alzato il livello della pressione militare su Taiwan, dando il via a esercitazioni con munizioni vere intorno all’isola che simulano attacchi contro obiettivi marittimi e terr ... today.it
Taiwan, il “serio avvertimento” della Cina: “Esercitazioni militari con armi da fuoco”. Taipei protesta e muove i soldati - La Cina lancia un "serio avvertimento" con manovre militari intorno a Taiwan, che risponde mobilitando l'esercito ... ilfattoquotidiano.it
La Cina mobilita forze intorno a Taiwan con esercitazioni militari - L’esercito cinese ha annunciato oggi la mobilitazione di unità dell’esercito, della marina, dell’aviazione e dei missili attorno a Taiwan per esercitazioni militari con l’obiettivo di testare quella c ... ilsole24ore.com
La Cina e la prova Nigeria dopo i raid americani. La “building diplomacy” non basta quando la crisi è sicurezza e jihadismo Di Giulia Pompili - facebook.com facebook
La Cina e la prova Nigeria dopo i raid americani. La “building diplomacy” non basta quando la crisi è sicurezza e jihadismo Di Giulia Pompili x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.