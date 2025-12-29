La Cina organizza esercitazioni militari nei pressi di Taiwan

La Cina ha avviato recenti esercitazioni militari nelle vicinanze di Taiwan, in risposta alle crescenti tensioni con gli Stati Uniti e il Giappone. Questi movimenti rappresentano una dimostrazione di potenza e una possibile strategia di pressione nell’area. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si intensificano le attività militari nella regione.

La Cina organizza nuove esercitazioni militari nei pressi di Taiwan dopo le nuove tensioni con gli USA e il Giappone. Il presidente di Taiwan promette di proteggere la democrazia e la sovranità. La Cina organizza esercitazioni militari attorno a Taiwan? La Cina ha annunciato di aver dato il via a esercitazioni militari attorno a Taiwan . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - La Cina organizza esercitazioni militari nei pressi di Taiwan Leggi anche: La Cina intensifica le esercitazioni militari attorno a Taiwan Leggi anche: Cina: "Cominciate le esercitazioni militari intorno a Taiwan". Sale la tensione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La Cina organizza esercitazioni militari nei pressi di Taiwan; La Cina simula la guerra, esercitazioni militari intorno a Taiwan: schierate quattro navi; La Cina organizza esercitazioni militari intorno a Taiwan dopo che gli Stati Uniti sostengono l’isola con le armi; L’esercito cinese organizza esercitazioni a Taiwan per avvisare le “forze esterne”. La Cina apre il fronte Taiwan. «Via a importanti esercitazioni militari» - Pechino: forze dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in cinque aree, per proteggere la nostra sovranità nazionale. avvenire.it

Cina: 'Cominciate le esercitazioni militari intorno a Taiwan'. Sale la tensione - La Cina ha annunciato l'inizio delle esercitazioni militari, con munizioni vere, intorno all'isola. ansa.it

La Cina mobilita forze intorno a Taiwan con esercitazioni militari - L’esercito cinese ha annunciato oggi la mobilitazione di unità dell’esercito, della marina, dell’aviazione e dei missili attorno a Taiwan per esercitazioni militari con l’obiettivo di testare quella c ... ilsole24ore.com

La Cina organizza attacchi simulati contro le navi | Lai critica la proposta di espansione ter...

