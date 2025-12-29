La Cina ora vuole spendere di più per risolvere i suoi problemi interni
La Cina si prepara a incrementare gli investimenti pubblici nel 2026, con l’obiettivo di sostenere il suo 15° Piano Quinquennale. Dopo aver consolidato il ruolo di potenza commerciale, il paese affronta ancora diverse sfide interne. Il ministro delle Finanze, Lan Fo'an, ha annunciato aumenti nella spesa fiscale per garantire una partenza stabile del nuovo piano di sviluppo, segnando un passo importante nel riequilibrio delle priorità nazionali.
Una potenza commerciale, ma piena di punti deboli. Per questo il ministro delle Finanze della Cina, Lan Fo'an, si è impegnato ad aumentare la spesa fiscale nel 2026 per garantire un solido avvio del 15° Piano Quinquennale del Paese (2026-2030). Lo Stato-partito guidato dal presidente Xi Jinping (in foto) quindi attuerà una politica fiscale più proattiva il prossimo anno nella speranza di spingere una crescita che anno dopo anno perde smalto. Il Dragone dovrebbe chiudere quest'anno con una crescita del Pil del 5%, ma già dall'anno prossimo secondo le stime del Fondo monetario internazionale dovrebbe crescere al 4,5%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
