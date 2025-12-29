la cina lancia esercitazioni a fuoco vivo attorno a taiwan

La Cina ha avviato esercitazioni militari a fuoco vivo intorno a Taiwan, denominate “Justice Mission 2025”. Le manovre, iniziate lunedì, coinvolgono le forze della marina, dell’aviazione e dei missili dell’Esercito Popolare di Liberazione. Si tratta di una dimostrazione di potenza e di pressione politica nella regione, con implicazioni per la stabilità e la sicurezza dell’area.

La Cina ha avviato nuove esercitazioni militari a fuoco vivo attorno a Taiwan. Le manovre, denominate “Justice Mission 2025”, sono iniziate lunedì e coinvolgono marina, aviazione e forze missilistiche dell’Esercito Popolare di Liberazione. Secondo il comando del teatro orientale, le unità cinesi stanno simulando il blocco dei principali porti taiwanesi, attacchi contro obiettivi marittimi e operazioni di controllo dell’area attorno all’isola. Alle esercitazioni partecipano cacciatorpediniere, fregate, caccia, bombardieri, droni e missili a lungo raggio. La guardia costiera cinese infine è stata schierata per ispezioni definite di «law enforcement» nelle acque vicine alle isole periferiche di Taiwan. 🔗 Leggi su Lettera43.it

