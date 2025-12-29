La Cina lancia esercitazioni a fuoco vivo attorno a Taiwan
La Cina ha avviato esercitazioni militari a fuoco vivo intorno a Taiwan, denominate “Justice Mission 2025”. Le manovre, iniziate lunedì, coinvolgono le forze della marina, dell’aviazione e dei missili dell’Esercito Popolare di Liberazione. Si tratta di una dimostrazione di potenza e di pressione politica nella regione, con implicazioni per la stabilità e la sicurezza dell’area.
La Cina ha avviato nuove esercitazioni militari a fuoco vivo attorno a Taiwan. Le manovre, denominate “Justice Mission 2025”, sono iniziate lunedì e coinvolgono marina, aviazione e forze missilistiche dell’Esercito Popolare di Liberazione. Secondo il comando del teatro orientale, le unità cinesi stanno simulando il blocco dei principali porti taiwanesi, attacchi contro obiettivi marittimi e operazioni di controllo dell’area attorno all’isola. Alle esercitazioni partecipano cacciatorpediniere, fregate, caccia, bombardieri, droni e missili a lungo raggio. La guardia costiera cinese infine è stata schierata per ispezioni definite di «law enforcement» nelle acque vicine alle isole periferiche di Taiwan. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: La Cina intensifica le esercitazioni militari attorno a Taiwan
Leggi anche: La Cina lancia una serie di esercitazioni militari a Taiwan: cosa sta succedendo nello Stretto?
Tensione Cina - Taiwan, l'accusa di intimidazione a Pechino per l'inizio delle esercitazioni militari; La Cina lancia esercitazioni militari attorno a Taiwan mentre l'isola promette di difendere la democrazia; La Cina mobilita forze intorno a Taiwan con esercitazioni militari; Cina avvia esercitazioni militari intorno a Taiwan: tensione massima.
La Cina conduce esercitazioni militari intorno a Taiwan: soldati e lanciamissili in azione | Il video delle operazioni - (LaPresse) L'esercito cinese ha inviato truppe aeree, navali e missilistiche per condurre esercitazioni militari congiunte intorno all'isola di Taiwan, una mossa che Pechino ha definito un «severo avv ... video.corriere.it
Taiwan, il “serio avvertimento” della Cina: “Esercitazioni militari con armi da fuoco”. Taipei protesta e muove i soldati - La Cina lancia un "serio avvertimento" con manovre militari intorno a Taiwan, che risponde mobilitando l'esercito ... ilfattoquotidiano.it
Tensione Cina - Taiwan, l'accusa di "intimidazione" a Pechino per l'inizio delle esercitazioni militari - Sale la tensione tra Cina e Taiwan, Pechino lancia nuove esercitazioni militari attorno all'isola: la dura condanna di Taipei ... virgilio.it
La Cina lancia esercitazioni di fuoco vivo attorno a Taiwan
“Città del ghiaccio” della Cina lancia una sfida di calcio sulla neve La "città del ghiaccio" cinese di Harbin ha appena lanciato la Ice Super League, una sfida di calcio sulla neve. Da dicembre a febbraio, 24 squadre provenienti da tutto il Paese si affronteranno x.com
Cina, lancia con successo il 17° gruppo di satelliti LEO Alle ore 7:26 del 26 dicembre, ora di Beijing, la Cina ha lanciato con successo il 17° gruppo di satelliti in orbita bassa terrestre (LEO) dal campo aerospaziale commerciale di Hainan, utilizzando un razzo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.