la cina intensifica le esercitazioni militari attorno a taiwan

La Cina ha avviato recenti esercitazioni militari nelle aree intorno a Taiwan, coinvolgendo navi, aerei e forze missilistiche, con l’utilizzo di munizioni reali. Questi movimenti rappresentano un incremento delle attività militari nella regione, evidenziando le tensioni tra le due parti. La situazione rimane sotto osservazione internazionale, con attenzione alle implicazioni per la stabilità e la sicurezza dell’area.

La Cina ha avviato nuove esercitazioni militari attorno a Taiwan, coinvolgendo navi da guerra, aerei e forze missilistiche e utilizzando munizioni reali. Pechino ha presentato le manovre come un avvertimento diretto contro le «forze separatiste» sull’isola e contro le «interferenze esterne». Le esercitazioni, chiamate Justice Mission 2025, proseguiranno anche domani. Secondo il comando militare cinese, le attività simulano il controllo e il blocco di zone considerate strategiche, compresi i principali porti taiwanesi. L’operazione coinvolge esercito, marina, aviazione e forze missilistiche, con manovre coordinate in mare e nello spazio aereo intorno all’isola. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

