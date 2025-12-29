La Cina | Cominciate le manovre militari intorno a Taiwan La reazione | dispiegate forze appropriate
La Cina ha annunciato l'inizio di manovre militari intorno a Taiwan, definendole un avvertimento contro le forze separatiste e le interferenze esterne. Taipei ha condannato le esercitazioni, che rappresentano una risposta alle tensioni crescenti nella regione. Le autorità taiwanesi hanno disposto il dispiegamento di forze appropriate per garantire la sicurezza e la stabilità dell'isola. La situazione rimane sotto stretta osservazione a livello internazionale.
Taipei condanna lemanovre che l'esercito cinese definisce «un serio avvertimento contro le forze separatiste "indipendentiste di Taiwan" e le forze di interferenza esterna». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
