La Cina circonda Taiwan maxi esercitazione per simulare l’invasione Taipei | Siamo in allerta rossa – Il video
La Cina ha condotto una vasta esercitazione militare vicino a Taiwan, impiegando munizioni vere in una dimostrazione di forza. Taipei ha dichiarato di trovarsi in allerta rossa, evidenziando le tensioni crescenti nella regione. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, sollevando preoccupazioni sulla stabilità e sulla sicurezza dell’area. Questa dimostrazione di potenza rappresenta un momento cruciale nelle relazioni tra Cina e Taiwan.
Questa volta l’artiglieria cinese ha utilizzato munizioni vere in una maxi esercitazione militare a poche miglia dalle coste di Taiwan. Una mobilitazione generale di esercito, marina, aviazione e reparti missilistici con il dichiarato obiettivo di simulare la conquista dell’isola e il blocco delle sue aree chiave. E, al contempo, inviare un «serio avvertimento» contro le «forze separatiste» e contro qualunque loro serio tentativo di indipendenza. I miliardi di armi americane a Taiwan e la reazione di Pechino. Nome in codice “ Justice Mission 2025 ”, un nome che sottolinea la posta di Pechino nei confronti di Taipei, le esercitazioni seguono di pochi giorni l’annuncio degli Usa di uno dei più ingenti pacchetti di armi a Taiwan, per un valore complessivo di 11 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Open.online
