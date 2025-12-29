La Cina circonda Taiwan maxi esercitazione per simulare l’invasione Taipei | Siamo in allerta rossa – Il video

La Cina ha condotto una vasta esercitazione militare vicino a Taiwan, impiegando munizioni vere in una dimostrazione di forza. Taipei ha dichiarato di trovarsi in allerta rossa, evidenziando le tensioni crescenti nella regione. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, sollevando preoccupazioni sulla stabilità e sulla sicurezza dell’area. Questa dimostrazione di potenza rappresenta un momento cruciale nelle relazioni tra Cina e Taiwan.

