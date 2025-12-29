La Chirurgia della mano del Gemelli ottiene la certificazione europea

La Uoc di Ortopedia e Chirurgia della mano del Gemelli di Roma, diretta da Lorenzo Rocchi, ha ottenuto la certificazione europea dalla Federazione delle società europee di chirurgia della mano (Fessh). Questo riconoscimento attesta la qualità e l’esperienza del centro, specializzato nel trattamento di traumi e reimpianti della mano. La certificazione rafforza la posizione del Gemelli come punto di riferimento in campo ortopedico e chirurgico a livello europeo.

Policlinico Gemelli: la Chirurgia della mano ottiene la certificazione europea da Ebhs - La Uoc di Ortopedia e chirurgia della mano della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, diretta dal professor Lorenzo Rocchi, ha ottenuto il prestigioso Diploma dello European Board of Hand Surgery (Eb ... agensir.it

Chirurgia della mano, al Gemelli il diploma del board europeo - Nel caso di un grave trauma alla mano, quali quelli tristemente famosi dei 'botti' di Capodanno, ma non solo, la rapidità di intervento e l'expertise dei chirurghi della mano fanno la differenza e aum ... ansa.it

Dottor Loris Pegoli - Chirurgia del Polso e della Mano. Fearless Motivation · I Never Give Up. Une delle cose più belle è la sensazione che in una piccola parte di un abbraccio, un esultanza, un grido od un trionfo vi sia una piccola parte di me. Grazie a tutti col - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.