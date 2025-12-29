La campagna degli animalisti contro i botti
A pochi giorni da Capodanno, i fuochi d’artificio e i botti sono già una presenza quotidiana in alcune zone del Sud Milano. Questa situazione può causare disagio e stress agli animali domestici e alle persone sensibili. È importante sensibilizzare sulla riduzione dell’uso dei fuochi d’artificio e promuovere alternative più rispettose, per garantire un ambiente più tranquillo e sicuro per tutti.
Mancano pochi giorni a Capodanno, ma in molte zone del Sud Milano i botti si fanno già sentire ogni sera, spesso fino a tarda notte. Un fenomeno che sta creando preoccupazione e allarme, soprattutto per i rischi legati alla sicurezza delle persone e degli animali. A Pieve Emanuele, solo due giorni fa, si è sfiorato l’incidente quando alcuni fuochi d’artificio lanciati dalle finestre hanno rischiato di colpire una ragazza che stava passeggiando con il proprio cane. Episodi simili vengono segnalati anche nei comuni limitrofi di Opera, Basiglio, Locate di Triulzi, Lacchiarella e Rozzano, dove le esplosioni notturne stanno diventando sempre più frequenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
